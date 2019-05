© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse non è un indizio sul possibile approdo di Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus, ma l'accordo raggiunto tra Fabio Paratici e l'entourage di Sergej Milinkovic-Savic comincia a scatenare le fantasie dei tifosi bianconeri. Lotito aveva rifiutato un'offerta di 120 milioni dal Milan per mantenere la promessa fatta al tecnico, ma stavolta potrebbe cedere di fronte a cifre simili.

Mendes e Kezman - Il serbo è stato eletto miglior centrocampista della Serie A; in questa trattativa potrebbero giocare un ruolo chiave sia Jorge Mendes, l'intermediario che la Juve userà per trovare l'accordo con Lotito, che Mateja Kezman, agente del giocatore alleato del presidente biancoceleste per non svendere il suo gioiello. Milinkovic-Savic, come riporta Il Messaggero, sogna da tempo il grande salto ma non è escluso che alla fine resti a Roma.