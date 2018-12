Juve, menomale che Cristiano c'è: entra, segna e salva i bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it

Menomale che Cristiano c’è. Perché la prima Juve senza CR7, dall'inizio, ha bisogno proprio del portoghese per scongiurare il primo tracollo della stagione in campionato. Proprio lui entra e rimette in piedi la partita contro l'Atalanta, firmando il 2-2 dopo aver scosso, con il suo ingresso in campo, compagni, avversari e l’intero Atleti Azzurri d’Italia. Tirando fuori dalle sabbie mobili una Juventus invischiata in una partita brutta, sporca e cattiva, che poteva certamente finire peggio. E che, paradossalmente, i bianconeri provano davvero a vincere solo dopo essere rimasti in dieci, a causa dell’espulsione di Bentancur. La rabbia di Allegri fa il resto: il tecnico approfitta del rosso per alzare la voce e il livello di attenzione dei suoi. Ma il pari non basta a placare gli animi: il livornese esce furente con un Banti non sempre all'altezza.

PAROLE PESANTI - Dopo il triplice fischio, il nervosismo di Allegri si trasferisce dal campo alla sala conferenze dell'impianto di Bergamo. Da dove l'allenatore parla poco della gara ma tanto di quello che vi gravita attorno, prima e durante. "Meglio parlare della partita, stasera non sono di buon umore e mi girano le scatole - dice il tecnico, spostando il discorso (senza mai renderlo davvero esplicito) verso le parole De Laurentiis contro la designazione arbitrale di Inter-Napoli ("Mazzoleni? Brutta notizia, con noi cattivo e non imparziale”). “Non parlo mai degli arbitri, Banti ha arbitrato bene. Ma fuori dal campo ci sono dichiarazioni pesanti verso gli arbitri, ogni tanto posso lamentarmi anche io. Dobbiamo vincere e sapere che dobbiamo lavorare molto duro, però sono amareggiato per tutto quello che è successo. Mi rendo conto che in Italia non si migliorerà mai, non c’è niente da fare. Non è elegante fare certi tipi di dichiarazioni, dobbiamo essere noi a educare i tifosi. In Italia viene concesso tutto e di più”. Insomma: chi ha orecchie per intendere, intenda.