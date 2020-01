Juve, mercato chiuso per questa stagione: si pensa già a costruire il futuro

Fonte: inviato a Torino

Mercato chiuso, può darsi. Ma non è una Juve che resta alla finestra in questa sessione di calciomercato invernale. Se è vero che il club non ha alcuna intenzione di stravolgere la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, è altrettanto comprensibile la volontà di azzerare gli esuberi e operare in prospettiva.

Paratici ha spento i riflettori su Emre Can nei giorni scorsi, togliendolo dal mercato. Senza la cessione del centrocampista, difficile al momento ipotizzare un arrivo, di fronte alla volontà di adattare Bernardeschi mezzala. Piuttosto c’è da fare i conti con l’altro possibile escluso in lista Champions: ovvero Rugani.

Con il rientro di Chiellini, non ci sarebbe più spazio per l’ex allievo di Sarri all’Empoli, e nel testa a testa con Demiral sono state definite da tempo le gerarchie. Rugani ha estimatori in Inghilterra, è cosa nota. Ma anche in Italia può diventare un pezzo pregiato sul quale ragionare. Il Milan, sfumato Tobido, potrebbe tornare sulle sue tracce. L’Atalanta cerca un difensore di riferimento. Come il Cagliari, che si è visto sfilare Tonelli dalla Sampdoria. Quest’ultima avrebbe anche fatto un sondaggio per Rugani perché non proprio certa di trattenere Murillo.

Il passaggio di Barrow al Bologna, invece, potrebbe spingere Pjaca all’Atalanta. Il giocatore sarebbe ben felice di ritrovarsi in ballo anche in Champions League, in un contesto di gioco dedito alla valorizzazione delle punte. Intanto Han ieri è stato ufficializzato dall’Al Duhail, lo stesso club di Mandzukic e Benatia.

Il mercato della Juve, in quota Seconda Squadra, si muoverà ulteriormente nei prossimi giorni con il trasferimento di Lanini al Cittadella: dopo mezza stagione a buon livello in Under 23, per l’attaccante si sono create le condizioni per il salto di categoria in Serie B.

Il rinforzo in avanti per Fabio Pecchia potrebbe invece giungere dalla Spagna, per via di un possibile scambio tra Matheus Pereira (di proprietà della Juve e attualmente in prestito al Digione) e Alejandro Marques (classe 2000) del Barcellona, con il quale la discussione di mercato si potrebbe ampliare sulle battute finali della sessione. La pista italiana, invece, porta sulle tracce di Melchiorri del Perugia.

Ieri, infine, la Juve ha messo a segno due colpi importanti per la Primavera. Cotter dal Sion e Ntenda dal Nantes, entrambi mancini classe 2002, rispettivamente ala e terzino. Si tratta di due prospetti di livello medio alto, di grandissima prospettiva, a testimonianza di quanto il club guardi lontano costruendo dal basso.