Juve, mercato in difesa tra Darmian, Bernat e Cancelo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro delle fasce difensive di casa Juventus. Il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di euro per Matteo Darmian, coi Red Devils che cercano anche Alex Sandro. Affari incrociati, in caso di partenza del brasiliano la Juve potrebbe andare sia sull'italiano che su Joao Cancelo del Valencia o su Juan Bernat del Bayern Monaco.