Juve, mercato in uscita: Perin al Genoa, Pjaca in attesa di destinazione

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Mandzukic, che ha firmato un ricco contratto di diciotto mesi con l’Al Duhail, in partenza altri giocatori che nella Juventus non sono mai entrati nel vivo del progetto tecnico di Sarri.

Questione di ore per Perin al Genoa: un ritorno per lui, che in passato ha indossato anche la fascia di capitano del Grifone. In attesa di destinazione Pjaca: Hellas Verona avanti rispetto alle altre di Serie A che sarebbero pronte a concedergli una maglia da titolare.

Sirene inglesi da valutare per Rugani, forte di un contratto di lunga durata con la Juventus ma anche intenzionato a giocare con maggiore continuità. Mentre Emre Can, che vorrebbe tornare a giocare la Champions nella seconda parte di stagione, potrebbe giocarsi le sue carte nelle prossime tre gare di campionato senza Bentancur, fermato dal giudice sportivo. Il PSG lo segue con attenzione, al pari di De Sciglio, pallino di Leonardo.