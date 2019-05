La Gazzetta dello Sport analizza i possibili movimenti nel reparto offensivo della Juventus e spiega come molto, per non dire tutto, sia legato all'eventuale riscatto di Gonzalo Higuain da parte del Chelsea. La sua permanenza a Londra potrebbe essere automatica in caso di raggiungimento di determinate condizioni: una di queste, la qualificazione alla prossima Champions, è già stata centrata, mentre ancora manca il giusto numero di presenze dell'argentino. Una sua permanenza a Londra porterebbe nelle casse bianconere altri 18 milioni di euro e permetterebbe alla società di risparmiare 16 milioni lordi di stipendio. Quindi Mario Mandzukic: il croato ha rinnovato da poco, ma se arrivasse una proposta allettante la società potrebbe prenderla in considerazione.