Juve, Messi sfida CR7: "I bianconeri sono favoriti per la Champions"

"Ora la Juve è una chiara favorita per la vittoria della Champions League". Tra le altre cose, Lionel Messi ha anche calato il carico da 90. Nel corso dell'intervista rilasciata a Catalunya Radio, la stella del Barcellona ha spiegato come i bianconeri abbiano modificato il proprio status a livello continentale dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, per poi guardare al percorso recente dei blaugrana nella competizione: "Da tre anni usciamo ai quarti, l'ultima eliminazione è stata la più brutta a livello di risultato. La Champions è l'obiettivo al quale dobbiamo puntare, perché possiamo farcela, abbiamo una squadra per lottare per quella competizione. Ci è sfuggita ai tempi di Guardiola contro l'Inter e il Chelsea per dettagli e piccolezze. Ogni anno tutto diventa più equilibrato, i club mettono soldi e prendono i giocatori. I due Manchester, Chelsea, Madrid, noi, il PSG, diverse squadre italiane, ci sono molti club che investono soldi".

Sul suo futuro.

"Io ho tutto qui. Sono venuto qui a 13 anni e ho qui tutta la mia vita. Sono nella miglior squadra del mondo e in una delle migliori città, non ho alcuna necessità di andare da altre parti. La cosa più semplice è che io continui a giocare nel Barcellona".