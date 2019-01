© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante occasioni ma zero gol, al termine del primo tempo di Juventus-Milan. La Supercoppa italiana, in palio quest'oggi a Gedda, è ancora in bilico: prima frazione di gioco divertente, con una prevalenza di palle-rete in favore dei bianconeri, vicini a sbloccare la gara a inizio partita con Douglas Costa e Cancelo, poi ancora pericolosi dalle parti di Donnarumma con una bella girata di Cristiano Ronaldo nel finale. In mezzo, tanto Milan: i rossoneri di Gattuso hanno tenuto bene il campo contro i sette volte campioni d'Italia, palesandosi in area avversaria con Cutrone a inizio primo tempo e poi al 45' con una rasoiata di Calhanoglu neutralizzata da Szczesny. Tra i migliori, Lucas Paquetá: al di là del prevedibile bel tocco di palla, il brasiliano ha messo in mostra una grande generosità in fase di recupero. Non basta, la sua buona gara, per portare il Milan in vantaggio: al 45' i rossoneri e la Juve tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.