© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso si gioca una bella fetta di futuro contro la Juventus. Per continuare a sperare nella conferma, comunque molto complicata, il tecnico rossonero è chiamato almeno a cogliere un pari nella difficilissima trasferta contro la Juventus. Senza Champions il suo futuro sarebbe comunque segnato in negativo, ma intanto, per continuare a sperare di poter proseguire il proprio lavoro senza una scadenza già fissata, serve un risultato positivo contro i pluricampioni d'Italia, che in casa, in questa stagione, ha perso punti solo contro il Genoa (1-1) e il Parma (3-3). A riportarlo è Il Corriere dello Sport.