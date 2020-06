Juve-Milan, è la vigilia del match: Sarri coccola Pjanic, che sarà il grande escluso

vedi letture

La vigilia del match tra Juve e Milan non offrirà alcuna conferenza stampa. Sul fronte bianconero, però, Maurizio Sarri non ha fatto mancare le sue impressioni sulla ripresa, focalizzandosi sulle difficoltà che nasconde il match con i rossoneri nel corso di una lunga intervista su Sky Sport. “Le partite con il Milan sono sempre state difficili – ha detto l’allenatore . Il risultato dell’andata non ci garantisce niente”. L’1-1 di San Siro effettivamente darebbe l’accesso in finale alla Juventus anche in caso di 0-0, ma in queste settimane alla Continassa ci si è concentrati al meglio per riuscire a muovere le acque sin da subito e archiviare il discorso qualificazione molto prima del novantesimo. Il grande escluso dal piano gara dovrebbe essere Pjanic, sul quale il tecnico si è soffermato particolarmente spiegando come sia “un giocatore straordinario e non può permettersi di fare 4/5 partite sotto il suo standard. Non riusciva a trovare la forza di reagire, ma deve convincersi che è un grande giocatore. Può sbagliare una partita o due, dopo deve rialzare la testa”. Il bosniaco, però, sarebbe tornato ai suoi standard e a gara in corso potrebbe essere una soluzione.