Juve-Milan, Mandzukic-Romagnoli: la prova tv sarebbe un colpo al VAR

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il procuratore della FIGC Pecoraro ha chiesto la prova tv per l'episodio tra Mandzukic e Romagnoli alla fine di Jvuentus-Milan. Il VAR non lo avrebbe visto nel corso della gara ma ci sarà comunque da dimostrare che si tratta di un comportamento violento da parte del croato. Nel caso in cui dovesse arrivare la squalifica, sarebbe un colpo alla tecnologia.