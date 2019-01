Juve-Milan, non è solo Ronaldo-Higuain: la Supercoppa degli "altri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo contro Gonzalo Higuain. Facile sintetizzare così la sfida tra Juventus e Milan, che oggi assegnerà la Supercoppa italiana. Il portoghese sarà sicuro protagonista, l'argentino è un caso per i rossoneri e non è ancora certo che scenda in campo. A prescindere da impiego e rendimento, però, non è detto che saranno loro, a decidere il trofeo. C'è tempo, e ovviamente spazio, perché sia anche la Supercoppa degli altri.

Non di Mandzukic né di Suso: il croato è infortunato, lo spagnolo squalificato. Numeri alla mano, sono i giocatori più determinanti, per Juve e Milan, dopo Ronaldo e Higuain. Non ci saranno, però. E allora c'è più spazio per Paulo Dybala e Patrick Cutrone, per fare due nomi. L'argentino con l'arrivo di CR7 si è allontanato dalla porta: ha perso qualcosa in termini di gol, ma basta vedere qualche minuto di partita per notare che la Juve, con lui o senza di lui, è una squadra che cambia. Dall'altro lato, il giovane col fuoco in corpo: Cutrone è elettricità pura, è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all'ombra di Higuain, potrebbe giocare con l'argentino o al posto del Pipita.

E poi? Poi la fantasia brasiliana: nella Juventus, Douglas Costa è in netto vantaggio su Bernardeschi per completare l'attacco. Nel Milan, c'è grande curiosità attorno a Lucas Paquetá, solo in parte soddisfatta dall'esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria. Non sono sicuri di giocare titolari, ma potrebbero farlo. E magari decidere. Come Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli: l'ex capitano del Milan e quello attuale. Il figliol prodigo della Juve e l'uomo degli ultimi minuti per i rossoneri. Non è solo Ronaldo-Higuain, può esserci spazio anche per loro.