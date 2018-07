Juve-Milan, principio di accordo: scambio alla pari Bonucci-Caldara

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Bonucci che torna alla Juventus, con Mattia Caldara al Milan. È uno scenario a cui i club stanno lavorando e che potrebbe diventare concreto a breve: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, sarebbero superate le resistenze dei bianconeri circa la cessione del giovane ex Atalanta. Addirittura, vi sarebbe un principio di accordo tra Juve e Milan: scambio alla pari Bonucci-Caldara, con Gonzalo Higuain che si trasferirebbe in rossonero in prestito oneroso.