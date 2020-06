Juve-Milan, Sarri potrebbe cautelare Khedira e Douglas Costa: Pjanic titolare

vedi letture

Tra le incognite alla ripresa dopo oltre cento giorni di stop c’è anche la gestione del momento. Nello specifico, a Torino piove da diversi giorni e nel tardo pomeriggio è prevista ancora una copiosa precipitazione. Ciò potrebbe fare immaginare una partita tra Juve e Milan su un campo pesante, aspetto che aumenterebbe le difficoltà di un match già complesso dal punto di vista della tenuta fisica ed esporrebbe ancora di più al rischio infortuni. A poche ore dal match, l’idea di Sarri sarebbe quella di cautelare ulteriormente quei giocatori che arrivano da lunghi periodo di inattività, in particolare Khedira e probabilmente Douglas Costa, infortunati prima dell’interruzione della stagione per l’emergenza Coronavirus e difficilmente a garanzia per tutti i novanta minuti. L’esclusione dal primo minuto di Khedira spinge Pjanic in campo, in regia, con Bentancur mezzala destra (soluzione provata ieri in allenamento). Mentre Danilo dovrebbe giocare titolare come terzino destro perché Cuadrado, come all’andata, potrebbe essere proposto da esterno alto nel tridente, proprio al posto di Douglas Costa. La rifinitura in mattinata scioglierà gli ultimi dubbi. Probabile formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.