© foto di Insidefoto/Image Sport

Milan in dieci, a un quarto d'ora dalla finale della Supercoppa italiana, che i rossoneri stanno perdendo 1-0 contro la Juventus. Espulso Franck Kessie, entrato col piede a martello su Emre Can. L'arbitro Banti non aveva visto, il VAR lo ha richiamato e dopo l'on field review è arrivato il cartellino rosso per il centrocampista ivoriano.