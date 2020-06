Juve-Milan, si riparte dall’1-1. Per i rossoneri sarà un’impresa: 35 anni senza gioie a Torino

vedi letture

Il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero rischia di essere una seria ipoteca per il passaggio della Juventus in finale di Coppa Italia. 13 febbraio 2020, altri tempi, prima del lockdown e delle varie fasi che ancora stiamo affrontando. Il Milan e i bianconeri ripartono da quella sera, dall’1-1 di San Siro, firmato Rebic e CR7. Un risultato che, statistiche alla mano, non è nemmeno impossibile da ribaltare: a Pioli e ai suoi ragazzi potrebbe anche bastare un pareggio, per andare avanti. La trasferta a Torino, però, è storicamente una delle più insidiose per il Diavolo.

Il Milan non vince dal 1985. Soffermandosi alla Coppa Italia, tra pochi giorni (il 19 giugno per la precisione) saranno 35 anni esatti che i rossoneri non trionfano in Coppa Italia contro la Juventus, 1-0 deciso da Virdis. Da allora, otto partite nella coppa nazionale: cinque successi bianconeri, tre pareggi. Ampliando il raggio, l’ultimo successo milanista in assoluto in terra sabauda è datato comunque: 5 marzo 2011, in campionato. Nove anni fa: in panchina sedevano Delneri e Allegri (versione milanista ovviamente), nel mezzo ci sono otto Scudetti conquistati dalla Vecchia Signora e un divario che è andato allargandosi.

Numeri tosti. Anche senza guardare ai precedenti diretti, le sfide del passato sembrano dire Juve. I campioni d’Italia hanno vinto tutte le ultime 10 partite giocate in casa in Coppa Italia. Il Milan, inoltre, non vince una semifinale di ritorno in trasferta dal lontano 1990 (contro il Napoli). E ha passato il turno solo tre volte (su otto) quando ha pareggiato la semifinale di andata. Nulla è già scritto, tanto più che nessuno sa davvero come le due squadre si presenteranno all’appuntamento di stasera (ore 21), ma una favorita c’è, inutile nasconderlo.