Juve-Milan, tra calcio e mercato: due big assenti oggi. E del domani non v'è certezza

Riparte il calcio, riparte la Coppa Italia, riparte Juventus-Milan. Bianconeri e rossoneri tornano in campo, questa sera alle 21, per la semifinale di ritorno, dopo l’1-1 di San Siro. Senza due pezzi da novanta.

Qui Higuain - Sarri non rischia, Gonzalo Higuain resta a casa. Il centravanti argentino si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra. Va avanti nel percorso del recupero, niente di preoccupante considerato che di fatto sta ripartendo la stagione. A tenere banco sono invece i pensieri del Pipita. Il ritorno dall’Argentina è stato lungo e complicato, il futuro è una terra straniera: ad oggi, la permanenza in bianconero è davvero complicata da immaginare. Rispetto a un anno fa, quando era la Juve a pensarla così, sembra che anche Gonzalo sembra sceso a patti con questa possibilità. La Roma torna a tentarlo, proprio come 12 mesi fa. Tornerebbe volentieri a casa, non è un mistero, ma la soluzione River non è la più conveniente per la Vecchia Signora. E le sirene dalla MLS potrebbero mettere d’accordo un po’ tutti.

Qui Ibrahimovic - L’infortunio, meno grave del previsto, non ha tolto Zlatan Ibrahimovic al Milan: lo svedese sarebbe comunque stato out dalla sfida di stasera per squalifica. Punta a tornare il prima possibile in campo, poi c’è la prossima stagione che in questo momento è, per tutti, un salto nel vuoto. La convivenza con Rangnick non è impossibile: anche il giovanilismo del progetto tecnico del tedesco ha bisogno di una guida. L’impressione è che, oggi come oggi, tutto sia davvero nelle mani di Ibra: col “suo” Hammarby come potenziale destinazione, Zlatan dovrà decidere se i tempi sono già maturi per un buen retiro, o se vuole continuare la sua sfida alla Serie A. Visti i toni dell'ultimo confronto con Gazidis, non per forza in rossonero.