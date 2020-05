Juve, Milik obiettivo per l'attacco se parte Higuain. Paratici pensa a uno scambio

La Juventus continua a corteggiare Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco dovrebbe incontrare a fine mese il Napoli per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, ma in caso di mancato accordo - e di partenza di Gonzalo Higuain - ecco che la Juventus potrebbe andare all'assalto del bomber del Napoli. De Laurentiis chiede 40-50 milioni di euro per Milik ma il ds Paratici - scrive 'Tuttosport' - sta pensando a un discorso legato agli scambi e vorrebbe inserire nella trattativa due giocatori fra Cristian Romero, Rolando Mandragora e Luca Pellegrini.