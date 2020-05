Juve, Milik sempre obiettivo numero uno in avanti: si valuta anche il prestito o uno scambio

vedi letture

In attesa di conoscere le eventuali date della ripresa, la Juventus guarda alla prossima stagione. Il club bianconero vuole rinforzare il proprio pacchetto offensivo che potrebbe perdere un giocatore del calibro di Gonzalo Higuain. Il sostituto potrebbe arrivare sempre da Napoli, proprio come fu il Pipita, con Arkadiusz Milik che sarebbe sempre in pole. Secondo quanto riporta Tuttosport, la formula per arrivare all'attaccante polacco, che De Laurentiis valuta 40 milioni e che andrà in scadenza nel 2021, potrebbe essere rivista: si parlerebbe di un prestito o di uno scambio inserendo Romero come contropartita.