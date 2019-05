© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport, continua a seguire con interesse gli sviluppi relativi al futuro di Sergej Milinkovic-Savic, anche se convincere la Lazio (il presidente Lotito) a cedere il giocatore non sarà semplice e proprio per questo si continuano a valutare le alternative: a Sarri piacerebbe Nicolò Barella, profilo che però non sembra convincere al 100% Paratici. Paul Pogba resta sogno quasi inavvicinabile, mentre il nome buono come alternativa al serbo sembra essere ancora una volta Adrien Rabiot, in uscita dal PSG ma che non ha ancora chiuso accordi con nessuno.