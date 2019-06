© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus. Resta un obiettivo caldo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: il nodo da sciogliere per la Vecchia Signora è quello relativo al prezzo. Il serbo è pronto a sbarcare a Torino, adesso l'offerta non si alzerà rispetto ai 70 milioni proposti un anno fa, quando Claudio Lotito si spinse in pratica a una richiesta doppia rispetto alla cifra messa sul piatto dalla Juve.