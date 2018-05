Juve, Mirante, Marchetti, Consigli e Audero per il ruolo di vice Szczesny

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro nomi per il vice Szczesny per la prossima stagione della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club bianconero visionerà da vicino Antonio Mirante nella sfida di domani all'Allianz Stadium mentre continua a monitorare anche Federico Marchetti, in uscita dalla Lazio, e Andrea Consigli del Sassuolo. L'ultimo nome è invece quello di Emil Audero, per il quale la vecchia Signora non dovrebbe spendere niente.