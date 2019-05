Juve, mirino sull'asse Barcellona-Ajax: la trattativa De Ligt a rischio?

© foto di Imago/Image Sport

Priorità per il futuro della Juventus: un difensore. C'è anche il ruolo di centrale sul taccuino di Fabio Paratici, ds della Vecchia Signora. Il mirino è sulla trattativa tra Ajax e Barcellona per quanto riguarda il futuro di Matthijs de Ligt in Blaugrana. I catalani non sarebbero soddisfatti dell'asta scatenata dall'agente del giocatore e per questo la Juve farà un nuovo tentativo per battere la concorrenza di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester United e Manchester City.