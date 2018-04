Juve, mission impossibile a Madrid. Allegri: "Calcio pieno di imprese"

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il leone ferito cerca l'impresa. Difficilissima da ottenere, per la Juventus al Bernabeu sabato, ma comunque non del tutto impossibile. La squadra di Zidane è (e resta) la grande favorita per la vittoria della Champions. E la batosta inflitta all'andata ai bianconeri (0-3 allo Stadium, per chi se lo fosse dimenticato) parla chiaro sulle possibilità di passare il turno da parte dei bianconeri. Che innanzitutto dovranno cercare a vincere, con almeno tre gol di scarto, per riaprire la contesa. Un tantino difficile, per così dire.

VERSO IL BERNABEU - Questa volta Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Bentancur e Dybala, espulso nella gara di andata per somma di cartellini gialli, e che dovrebbe rimanere ad allenarsi a Vinovo. Partirà dall'inizio Pjanic, all'andata sostituito da Bentancur per squalifica. Rientrerà anche Benatia, fuori all'Allianz Stadium martedì scorso per lo stesso motivo del bosniaco. Al suo fianco dovrebbe tornare Chiellini mentre in porta potrebbe partire Buffon, entrambi tenuti a riposo con il Benevento. A destra si candida per un posto Lichtsteiner, a sinistra potrebbe toccare ad Alex Sandro. In attacco, vista l'assenza della Joya, ci sono buona probabilità che l'allenatore livornese decida di puntare su Cuadrado e Douglas Costa a supporto di Higuain. Tutti a Madrid con coraggio, dunque. "La storia del calcio è piena di imprese straordinarie" parola di Allegri.