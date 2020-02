vedi letture

Juve, missione Champions: a Lione tutti convocati, Sarri indica la strada

“Se lo raggiungi è un'estasi, se non lo raggiungi è stato un bel viaggio”. Maurizio Sarri torna a parlare di sogno legato alla Champions League, pur avendo la piena consapevolezza che da due anni a questa parte – con la presenza di un certo Cristiano Ronaldo in organico – la coppa dalle grandi orecchie è un obiettivo dichiarato in casa Juve.

Il tecnico bianconero riconosce però il privilegio di guidare la squadra più ambiziosa d’Italia. “La Champions, per il calcio italiano, è un sogno difficilissimo – spiega -. Vent'anni fa eravamo i leader ma negli ultimi anni siamo stati capaci di farci superare da diversi movimenti. Essendo un obiettivo-sogno, siamo molto fortunati a poterlo inseguire”.

Così la strada seguire, a partire da stasera: "Senza prestazione a questi livelli non fai risultato. Il Lione è una squadra pericolosa, che ha avuto il solo difetto della discontinuità. Hanno tecnica, due-tre di grande tecnica, due-tre di grande capacità fisica e velocità notevole. Era inevitabile a questo punto della Champions, serve una grande prestazione o il risultato non può arrivare".

Per l’occasione tutti convocati, compreso Douglas Costa che non sarà a disposizione ma è pur sempre un elemento fondamentale per il gruppo. In una serata come questa, serve la partecipazione di tutti. E in questo Sarri e il suo staff hanno certamente ottenuto il massimo risultato tirando fuori dall’infermeria tutti gli elementi della lista UEFA.