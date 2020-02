vedi letture

Juve, momento no anche in Borsa: il titolo registra -4% in apertura a Piazza Affari

Momento no in casa Juventus. Dopo la sconfitta di ieri contro il Lione, il titolo bianconero apre col segno negativo in Borsa, tra i peggiori a Piazza Affari: l'apertura di oggi ha fatto infatti registrare un -4,2 per cento, a 0,9976 per azione. Si tratta, evidenzia calcioefinanza.it, della prima volta da dicembre 2018 in cui il titolo Juve scende sotto quota 1 euro per azione. Tante le possibili spiegazioni: al di là della sconfitta di ieri e dei risultati della semestrale, la Vecchia Signora paga anche l'andamento negativo in generale della Borsa italiana, legato all'emergenza Coronavirus.