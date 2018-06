Juve, Monaco forte su Mandragora. 20 milioni la valutazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monaco in forte pressing sulla Juventus per Rolando Mandragora. Sul centrocampista ex Crotone da tempo ci sono Atalanta e Genoa, ma l'inserimento del club monegasco (ieri incontro con la Juve tramite il vicepresidente Vasilyev) potrebbe complicare i piani alle italiane. I bianconeri lo valutano 20 milioni di euro e l'affare potrebbe chiudersi a titolo definitivo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.