Juve, Morata a Torino glissa: "Non so niente, penso alle vacanze"

© foto di Federico Gaetano

Week-end a Torino per Alvaro Morata, nello stesso albergo dell'Italia. Coincidenze, visto che si tratta di una presenza "per una festa di compleanno di amici", ha spiegato lo spagnolo che però piace molto alla Juventus. "Chelsea o Atletico? Penso solo alle vacanze -ha spiegato. Tornare alla Juventus? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro", ha detto nelle parole riportate dall'edizione odierna di Tuttosport. Per lui la Vecchia Signora continua a studiare un prestito oneroso con obbligo di riscatto.