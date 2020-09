Juve, Morata riparte da dove aveva lasciato. E sfiderà il quasi bianconero Dzeko

vedi letture

Roma-Juventus, a questo punto, non sarà una partita come le altre. Non lo è mai, perché la rivalità è forte e sentita, soprattutto nella Capitale. A maggior ragione, sarà una partita diversa per gli incroci, non riusciti, di un mercato che ha visto bianconeri e giallorossi trattare a lungo.

Morata riparte da dove aveva lasciato. Dall'Olimpico, anche se non contro la Roma. L'ultima gara in bianconero, infatti, è datata 21 maggio 2016, finale di Coppa Italia contro il Milan, giocata proprio nel principale stadio della Capitale. E vinta 1-0 dalla Vecchia Signora, grazie a un gol al 119': un bel modo di dirsi addio, a questo punto arrivederci.

Contro ci sarà Dzeko. Quasi bianconero, quasi ex. A un certo punto, il centravanti bosniaco si sarà pur sentito la maglia della Juventus addosso: ha annusato la possibilità di giocare con Ronaldo e Dybala, correre di nuovo per la Champions come ai tempi di Di Francesco. Ora li sfiderà: restare a Roma non è un problema, ma un po' di dente avvelenato lo avrà di sicuro.

De Sciglio-Karsdorp e il caso Diawara. A colorare ulteriormente la questione, altre trattative: quella per De Sciglio alla Roma, sfumata in un battibaleno per il no di Karsdorp al Genoa. E poi, ma in questo caso la Juventus non c'entra, i giallorossi avranno ulteriore voglia di rivalsa per il 3-0 a tavolino contro il Verona, non ancora ufficiale ma praticamente scontato. Non sarà, dicevamo, una partita come le altre.