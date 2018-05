Juve, Mou ha deciso: via Martial, anche per evitare i bonus al Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United vuole liberare Anthony Martial in estate. Questo perché entro la fine della prossima stagione potrebbe raggiungere, ricorda oggi Tuttosport, le 25 presenze in Nazionale, traguardo che porterebbe i Red Devils a pagare altri 10 milioni di euro al Monaco, 20 se dovesse rientrare nei primi 50 per il Pallone d'Oro. Una cifra che gli inglesi non vogliono pagare e per questo Martial è in uscita: la Juventus c'è, piace anche al Chelsea mentre, come filtrato ieri in terra d'Albione, Mourinho vorrebbe proporlo al Dortmund per prendere Christian Pulisic dal Borussia.