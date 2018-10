Juve, Mou ha pochi dubbi: per i tabloid la formazione è già decisa

© foto di Imago/Image Sport

Formazione già scritta per il Manchester United di José Mourinho, che stasera affronterà la Juventus in Champions League. Complici le tante assenze, tutti i quotidiani britannici riportano lo stesso undici di partenza, peraltro quello già visto col Chelsea: De Gea in porta, protetto da Young, Smalling, Lindelof e Shaw in difesa. A centrocampo Pogba e Matic con Mata a fare da raccordo tra mediana e attacco, formato a sua volta da Rashford, Lukaku e Martial.