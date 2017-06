Juve, N'Zonzi chiede troppo. Si potrebbe virare su Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Steven N'Zonzi è l'obiettivo principale per il centrocampo della Juventus, ma la trattativa negli ultimi giorni sembra essere in una fase di stallo. Motivo: la richiesta eccessiva del calciatore, che pretenderebbe 7 milioni a stagione. Come riporta Premium Sport, la dirigenza bianconera potrebbe tornare alla carica per Blaise Matuidi.