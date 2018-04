Juve-Napoli 0-0, Chiellini ha problemi al ginocchio: dentro Lichtsteiner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi al ginocchio per Giorgio Chiellini, lamentati dopo poco più di cinque minuti di partita. L'esperto centrale bianconero ha provato a rientrare in campo, parendo però subito molto infastidito dal dolore che lo ha costretto ad un paio di errori tecnici. All'undicesimo minuto, dunque, la sostituzione: dentro Lichtsteiner al suo posto. In basso il link della diretta: