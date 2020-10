Juve-Napoli 3-0 a tavolino? Il comunicato della Lega fa salvi provvedimenti statali o locali

Juventus-Napoli potrebbe finire 3-0 a tavolino per i bianconeri? È una possibilità paventata, ma è improbabile che andrà così, come vi abbiamo spiegato. Perché? La spiegazione arriva proprio dal documento diramato dalla Lega Serie A nella giornata di ieri. In particolare, laddove prevede che le regole legate alla gestione di eventuali positività tra calciatori e al rinvio delle gare si applichino “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Per esempio, quelli dell’ASL, che può appunto impedire la partenza per una gara, come è accaduto in concreto in Campania.