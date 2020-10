Juve-Napoli 3-0 e -1 agli azzurri, le aperture on line dalla Spagna con Marca e As

vedi letture

Dopo oltre una settimana di studio delle carte, il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha deciso di infliggere al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato per la partita contro la Juventus, in programma lo scorso 4 ottobre, perché bloccato dalla Asl Napoli 1 a seguito della positività di Elmas dopo quella accertata di Zielinski. Alla squadra di De Laurentiis anche un punto di penalizzazione. Di seguito le reazioni dalla Spagna, in particolare con le aperture on line di Marca e As:

Marca: "Ufficiale: la giustizia sportiva assegna la vittoria per 3-0 alla Juventus e sottrae un punto al Napoli".

As: "La Serie A punisce il Napoli con la sconfitta contro la Juve e un punto in meno"