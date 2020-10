Juve-Napoli 3-0 e l'importanza della parola "oggettivamente". Che Grassani proverà a contestare

Ampio spazio dedicato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport alla sentenza del giudice sportivo pronunciata ieri si Juventus-Napoli. Il tutto - si legge sulla rosea citando il testo del documento con le motivazioni - soprattutto da una mail, probabilmente decisiva per spostare la sentenza. La Asl Napoli 1 la invia venerdì 2 ottobre, rispondendo al responsabile sanitario del Napoli che la informa della positività di Zielinski. Si precisa che «la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza». Per il giudice la risposta, «in maniera chiara ed inequivocabile», accende le luci su una prima parte del carteggio Napoli-Asl in cui, è la sostanza del verdetto, non si evince il divieto di andare a Torino. Da qui il 3-0 e il riconoscimento della correttezza formale dell’operato della Lega di A nel non rinviare la partita.

Per il giudice la storia ha quindi due fasi distinte. Nella prima, le giornate di venerdì e sabato, si ritiene che emerga un quadro di «chiarimenti» almeno inizialmente «compatibile con l’applicazione del Protocollo specifico FIGC, validato dalle Autorità scientifico-governative del Governo e che (come è noto) non esclude l’intervento delle Asl». Cioè: non vi hanno detto di non giocare, non avete fatto tutto il possibile per andare a Torino. Soltanto dopo, nello scambio di mail dell’ora di pranzo di domenica, la prescrizione diventa davvero inequivocabile: a quel punto, è vero, il pronunciamento dell’Asl fa a pugni con il protocollo. Ma il discorso è già chiuso perché alle 14.13 della domenica la trasferta (si sarebbe dovuto giocare alle 20.45) «era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile». È probabile che l’avvocato Mattia Grassani, il legale del Napoli, in secondo grado proverà a contestare fra le altre cose quell'«oggettivamente», insistendo sul fatto che l’orario delle 14.13 non escludeva la possibilità di prendere l’aereo e di andare a giocare a Torino. Contestando dunque la considerazione che la «prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata».