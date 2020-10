Juve-Napoli, ADL voleva il rinvio ma la risposta di Agnelli è stata netta: "Non se ne parla"

Tra Juventus e Napoli si prevede un'aspra battaglia legale e la tensione è destinata a crescere. Difficile che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli possa ricomporsi in tempi brevi, anche perché nelle ore che hanno preceduto il fischio d'inizio della gara poi mai giocata tra i due presidenti c'era stato uno scambio di sms infuocato.

Retroscena. Come raccontato dal numero uno bianconero domenica scorsa, patron De Laurentiis aveva chiesto il rinvio del match, scrivendo in privato al suo omologo juventino. "Non se ne parla proprio", la risposta di Agnelli che non aveva preso in considerazione l'ipotesi di spostare la partita, neanche di 24 ore. Soltanto dopo, poi, è intervenuta l'ASL a frenare il Napoli e, di fatto, a dar ragione ad ADL. A riportarlo è La Repubblica.