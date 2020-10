Juve-Napoli, Agnelli: "Un'anomalia, altre squadre hanno potuto giocare con positivi"

vedi letture

Juventus-Napoli porterà a modificare il protocollo sulle gare? Andrea Agnelli, presidente bianconero, risponde così in conferenza stampa: "Il protocollo è un documento vivo, non definitivo. Non possiamo pensare di avere un documento fisso scolpito nella pietra. Man mano che avvengono casistiche nuove viene aggiornato. Mi è parso di capire che ci sia complicità fra federazione e ministri per portare avanti i lavori nel migliore dei modi. Alcune squadre hanno potuto giocare con casi di positività, questa di stasera è un'anomalia".