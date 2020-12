Juve-Napoli, annullato il 3-0 e Rabiot deve scontare la squalifica: lo farà con l'Udinese

Adrien Rabiot in campo contro la Fiorentina, ma con una squalifica da scontare. Strano caso, quello del centrocampista della Juventus: con l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli, il francese deve infatti scontare un turno di stop, che invece aveva superato proprio con quella partita (anche se non giocata, ma la Juve era pronta a farlo). Succederà però nella prossima giornata contro l’Udinese e non questa sera contro i viola, quando peraltro Rabiot dovrebbe partire da titolare: questo perché è necessario attendere la mezzanotte perché la decisione, su questo punto, diventi effettiva. E quindi Rabiot sarà disponibile oggi, ma già squalificato per la prossima gara.