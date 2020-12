Juve-Napoli, caso chiuso: FIGC non costituita, non ci saranno ulteriori gradi di giudizio

Una partita definitivamente chiusa. E un’altra che si dovrà giocare. Juventus-Napoli dovrà essere disputata sul campo: a livello processuale, dopo la sentenza odierna del Collegio di Garanzia del CONI, non vi sono infatti ulteriori scenari possibili. Questo per più ragioni: anzitutto, per giurisprudenza ormai pacifica, un eventuale ricorso al TAR avrebbe soltanto finalità risarcitorie e non potrebbe avere effetto sull’ordinamento sportivo. Ma c’è di più: non essendo neanche costituita nel giudizio innanzi al CONI, la FIGC ha inoltre perso la possibilità di ricorrere contro il verdetto odierno. Stesso discorso per quanto riguarda la Juventus, potenziale contro-interessata, che però ha scelto di non costituirsi sin dalle fasi iniziali del procedimento.