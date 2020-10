Juve-Napoli, clamoroso Capuano: "La scelta di non partire è del club, non dell'ASL"

Clamoroso retroscena su Juventus-Napoli. Secondo quanto riferito da Giovanni Capuano, collega di Panorama, la scelta di non partire alla volta di Torino sarebbe infatti stata presa dalla società azzurra, e non dall’ASL. Una circostanza che, ovviamente, cambierebbe tutto in ordine alla possibilità di rinviare la partita e soprattutto di assegnare il 3-0 a tavolino alla Vecchia Signora.