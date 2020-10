Juve-Napoli, cruciale il terzo giro di tamponi azzurri: oggi i risultati, poi la partenza per Torino

Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi sono gli ultimi tesserati positivi in Serie A, i primi in casa Napoli da diverse settimane. E ora ci si interroga se la gara contro la Juve, in programma domani allo Stadium alle 20.45, sia a rischio. Alla luce delle ultime notizie, e soprattutto con l’esperienza recente e diretta di una storia che ha insegnato quanto ingestibile e imprevedibile sia la curva del virus, non resta che attendere l’evoluzione della situazione. Decisivo sarà il terzo giro di tamponi in cinque giorni a cui saranno sottoposti oggi di buon mattino i giocatori, gli staff e tutti i membri del gruppo azzurro che poi alle 20 - ma soltanto dopo l’acquisizione dei risultati, sottolinea il Corriere dello Sport - dovranno volare a Torino.