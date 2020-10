Juve-Napoli è a rischio: rinvio domani quasi scontato. Cosa può succedere

Juventus-Napoli è concretamente a rischio, per non dire a un passo dal rinvio. Gli azzurri sono infatti stati bloccati dalla Regione Campania e, almeno stasera, non partiranno alla volta di Torino. Difficile, quasi impossibile, pensare che la partita si possa giocare domani sera, come da calendario.

Cosa succederà ora? Per fare chiarezza, non siamo nell’ambito della possibilità di rinvio recentemente prevista dalla Serie A. Le positività tra i calciatori di casa Napoli sono “appena” due, ragion per cui Gattuso può ampiamente disporre del numero di calciatori con i quali la Lega ritiene possibile giocare. Teoricamente, non presentandosi in campo, il Napoli ricadrebbe quindi nelle ipotesi per cui potrebbe incorrere nel 3-0 a tavolino. Un esito che però sarebbe palesemente ingiusto nei confronti degli azzurri e che non arriverà. La decisione di non partire, infatti, non è arrivata dai vertici societari e non è stata una scelta, quanto un’indicazione delle autorità locali. Vale a dire una delle eccezioni espressamente previste dalla Lega, che su questo tipo di provvedimenti non può ovviamente sindacare. Il 3-0, di conseguenza, non è una possibilità.

Il precedente di oggi. Proprio in giornata, in Serie C (dove peraltro bastano 4 positivi in squadra per poter rinviare) si è avuto un caso abbastanza simile: Potenza-Palermo è stata infatti rinviata, dopo che la ASL aveva negato il viaggio ai lucani. In quel caso, la complicazione ulteriore era legata all’infrasettimanale che si giocherà in C e quindi rinviare a lunedì sarebbe stato impossibile. Così, la Lega Pro ha rinviato la gara, anche andando oltre le proprie regole, cioè quello che la Serie A dovrebbe/potrebbe fare anche con il big match dello Stadium. Stesso discorso per Juventus e Napoli: in questo caso, da lunedì, i giocatori dei due club devono essere a disposizione delle nazionali. Così, se al momento il rinvio della gara di domani è scontato, anche se è comunque necessario che si pronunci la Lega, perché non può essere automatico, resta da capire la data. E non sarà un incastro facile.