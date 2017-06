Juve, Napoli e Milan: il futuro di Szczesny parla ancora italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due anni a Trigoria, si può ritenere conclusa l'esperienza alla Roma di Wojciech Szczesny. Il 27enne portiere polacco tornerà all'Arsenal che, visto il recente rinnovo di Arsene Wenger, è pronto a cedere a titolo definitivo l'estremo difensore che ha diverse richieste in Italia.

Futuro ancora in Serie A, dunque, per Szczesny che piace al Napoli, ma anche alla Juventus e al Milan. I partenopei avrebbero il gradimento dell'estremo difensore, così come la Vecchia Signora che gli ha però prospettato il ruolo di vice Buffon fino al 2018 per poi raccogliere l'eredità del portierone bianconero. Ma non è tutto, perché i rossoneri hanno pensato proprio a Szczesny come piano B qualora Gianluigi Donnarumma (18) dovesse decidere di non rinnovare e, dunque, salutare Milanello.

Intanto l'estremo difensore polacco ha solo la certezza di aver chiuso l'esperienza capitolina, in attesa di novità sul futuro e di intraprendere una nuova avventura per la definitiva consacrazione. Al Napoli, in caso di rottura definitiva col classe '82 Pepe Reina, sarebbe certamente titolare. Una soluzione da non sottovalutare in quanto la prossima stagione sarà quella che porta al Mondiale di Russia 2018. Che Szczesny vuole provare a giocare da titolare tra i pali della Nazionale polacca, scalzando la prima scelta del ct Adam Nawalka che porta il nome di Lukasz Fabianski (32). Fare il vice Buffon a Torino, molto probabilmente, non gli darebbe questa certezza.