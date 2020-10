Juve-Napoli, Ansa: "Azzurri pronti al ricorso in caso di 3-0 a tavolino"

Il Napoli aspetta e studia il da farsi. Finora, fa rumore soprattutto il silenzio del club azzurro, che non ha ancora diramato un comunicato, una nota stampa, un piccione viaggiatore. La gara con la Juventus resta in programma per domani e, ammesso che gli azzurri non viaggino nella notte verso Torino, sarà la FIGC (nello specifico il Giudice Sportivo) a decidere se sarà 3-0 a tavolino. In questo caso, secondo quanto fa sapere l’Ansa, che cita fonti interne al club, il Napoli sarebbe pronto al ricorso, certo di aver fatto la scelta giusta.