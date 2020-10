Juve-Napoli, il senatore Quagliariello: "Il governo farà la sua parte"

vedi letture

"La Juventus ha fatto bene a presentarsi, perché non ha ricevuto indicazioni contrarie. Ma Agnelli ha disconosciuto qualcosa di più importante del regolamento". Gaetano Quagliariello, senatore di Idea-Cambiamo e presidente del Napoli Club Parlamento, commenta la vicenda all'Adn Kronos: "Si rigiocherà? Il governo farà la sua parte, non può legittimare deroghe a disposizioni sue o delle regioni. La dichiarazione dalla quale bisogna partire è quella del direttore dell'Asl 2 di Napoli che nella sostanza ha affermato: non abbiamo detto al Napoli, né di non giocare, né di non partire, ma abbiamo applicato un'ordinanza regionale e gli abbiamo imposto una quarantena fiduciaria. Se il Napoli fosse venuto meno a questa imposizione, avrebbe avuto conseguenze amministrative e, forse, anche penali. Il Napoli, ottemperando alla disposizione dell'Asl, ha contraddetto il regolamento. Se, invece, avesse rispettato il regolamento, avrebbe contraddetto l'ordinanza. In questo caso vale la gerarchia delle fonti. È di lapalissiana evidenza che le disposizioni di un regolamento devono cedere di fronte a quanto dettato da un'ordinanza regionale rafforzata da un dpcm".