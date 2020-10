Juve-Napoli, l'infettivologo Galli: "Dimostra che ci sono regole e che vanno rispettate"

Ospite di Agorà su Rai3, Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, commenta il caso Juve-Napoli: "È la dimostrazione del fatto che in una situazione come questa ci sono regole e autorità che superano determinate altre, e che non riconoscere e non accettare questa cosa non è responsabile".