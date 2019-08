Juve-Napoli, no ai ticket anche ai nati in Campania. Questura contraria

© foto di Raimondo De Magistris

C'è un vero e proprio in corso in merito alla vendita dei biglietti per Juventus-Napoli, sfida valida per la seconda giornata della Serie A 2019/20. La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale (in basso lo screen), ha infatti reso noto non solo che la vendita dei biglietti è vietata ai residenti in Campania, ma anche semplicemente a chi in Campania è nato. Una decisione peculiare, un unicum che ha colto di sorpresa anche la Questura di Torino.

Quest'ultima, attraverso un comunicato, s'è infatti dissociata da questa decisione: "Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa - si legge -, secondo la quale la Questura di Torino avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve-Napoli a chi è nato in Campania, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla".