Juve-Napoli non si giocherà. Non solo 3-0 a tavolino: per gli azzurri anche -1 in classifica

vedi letture

Juventus-Napoli non si giocherà. Questa, allo stato attuale, è l'unica vera certezza. E non si giocherà per la mancata presenza dei calciatori azzurri: alle 20.45, infatti, Gattuso e i suoi non sono scesi in campo. La Serie A e la FIGC, d'altro canto, non hanno rinviato la partita, nonostante le richieste della società azzurra. Probabilmente, anche per non entrare in quello che è diventato un vero e proprio conflitto istituzionale tra la stessa Federcalcio, il governo e le autorità locali. Cosa succederà adesso? Regolamento alla mano, il Giudice Sportivo non potrà che disporre il 3-0 a tavolino in favore della Vecchia Signora. Ma non solo, perché il Codice di Giustizia Sportiva parla chiaro: l'art. 10, comma 4, prevede infatti anche un punto di penalizzazione per la squadra che non partecipi a una gara. Così, il Napoli subirebbe anche il -1 in classifica, oltre al 3-0 a tavolino. Una decisione contro la quale, è abbastanza prevedibile, il club di De Laurentiis proporrà ricorso nelle sedi opportune, anche oltre la giustizia sportiva. Con esito tutt'altro che certo.