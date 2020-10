Juve-Napoli, parla Agnelli: "Le regole sono molto chiare, il protocollo consente di giocare"

vedi letture

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, commenta ai microfoni di Sky la vicenda della partita che non si giocherà questa sera contro il Napoli: "Io non mi devo fare alcuna idea. Parliamo di cose tecniche e ho qui con me il nostro responsabile sanitario, Luca Stefanini. Serve chiarezza: abbiamo protocolli chiari ed era prevedibile che sarebbe successo. In questo caso si applica il protocollo FIGC, approvato anche dal CTS. E quindi sappiamo esattamente cosa fare: si va in isolamento fiduciario, in una struttura concordata con la ASL. Si indica questa struttura nella quale il gruppo squadra si isola e questo consente di continuare a giocare, allenarci. C'è molta chiarezza, grazie a un lavoro molto importante svolto dalla FIGC col Ministero della Salute. Noi lo abbiamo fatto ieri dopo la positività di due elementi del gruppo squadra, isolandoci e mettendoci in una bolla".

A breve tutte le parole di Agnelli.